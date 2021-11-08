Певица Настя Каменских, супруга Алексея Потапенка (Потапа), показала необычный образ в кожаном наряде, впечатлив украинцев в Инстаграм.

Как пишете Politeka.net, Настя Каменских является популярной отечественной певицей, долгое время выступая в дуэте "Потап и Настя". Но несколько лет назад Потапенко женился на Каменских и каждый начал сольную карьеру. Настя успела записать множество хитов, которые собрали миллионы просмотров на ютуб. Не забывает Каменских и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новто Настя была в кожаном наряде. Звезда сидела на лестнице, впечатляя видом.

"Сладкий ноябрь", - написала Каменских.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Бросай Потапа, выходи за меня", "Настя как всегда обворожительна", "стрелки супер", "Это не так мило, как ты", "Стильная Настя Каменских", "Котик как тебе красиво в зелёном", "Ты идеальная! Ты можешь быть музой для художников, писателей, поэтов, музыкантов и прочих творцов".

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