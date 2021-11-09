У таємничій трагедії з дочкою російського актора спливли нові деталі: результати розслідування

Розслідування загибелі 32-річної Софії Конкіної, дочки Володимира Конкіна, який зіграв Шарапова в "Місце зустрічі змінити не можна", підійшло до завершення.

Через рік після трагедії, що трапилася в басейні московського фітнес-клубу Jump, у Головному слідчому управлінні Слідчого комітету Росії завершили слідство у кримінальній справі за фактом смерті дочки Конкіна.

Встановлено, що смерть потерпілої настала в медичному закладі через два дні після події внаслідок відсутності в клубі медичного персоналу, чергового інструктора з плавання та несвоєчасного надання медичної допомоги.

Засновнику і керуючій фітнес-клубу, де сталася трагедія, Ганні Андріановій пред'явили звинувачення в наданні послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров'я відвідувачів.

Родичі загиблої зажадали компенсацію з боку директора клубу в розмірі 11 мільйонів рублів - суд схвалив цивільний позов.

Нагадаємо, про смерть Софії Конкіної стало відомо 24 вересня минулого року. Дівчину шукали два дні. Весь цей час, як виявилося, її намагалися врятувати лікарі Боткінської лікарні, куди її привезли з фітнес-клубу з діагнозом "утоплення". На жаль, вона померла. В неї залишилася 11-річна донька.

Володимир Конкін болісно переживав трагедію. Актор був переконаний, що його дочку вбили. Більш того, у нього навіть був підозрюваний - коханий Софії Михайло Сєров.

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