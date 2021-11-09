Расследование гибели 32-летней Софии Конкиной, дочери Владимира Конкина, сыгравшего Шарапова в "Место встречи изменить нельзя", подошло к завершению.

Через год после трагедии, случившейся в бассейне московского фитнес-клуба Jump, в Главном следственном управлении Следственного комитета России завершили следствие по уголовному делу по факту смерти дочери Конкина.

Установлено, что смерть потерпевшей наступила в медицинском учреждении через два дня после происшествия в результате отсутствия в клубе медицинского персонала, дежурного инструктора по плаванию и несвоевременного оказания медицинской помощи.

Учредителю и управляющей фитнес-клуба, где произошла трагедия, Анне Андриановой предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья посетителей.

Родственники погибшей потребовали компенсацию со стороны директора клуба в размере 11 миллионов рублей - суд одобрил гражданский иск.

Напомним, о смерти Софии Конкиной стало известно 24 сентября прошлого года. Девушку искали два дня. Все это время, как оказалось, ее пытались спасти врачи Боткинской больницы, куда ее привезли из фитнес-клуба с диагнозом "утопление". К сожалению, она умерла. У нее осталась 11-летняя дочь.

Владимир Конкин болезненно переживал трагедию. Актер был убежден, что его дочь убили. Более того, у него даже был подозреваемый - возлюбленный Софии Михаил Серов.

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