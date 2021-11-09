Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно влаштувала яскраву відпустку разом зі своїм чоловіком Потапом, показала кілька зворушливих сімейних кадрів на пляжі.

Настя Каменських звикла показувати в Instagram множесвто особистих кадрів, щоб звертати увагу на себе і свою творчість. Причому часто артистка красується на кадрах з чоловіком. Якщо до весілля про стосунки Потапа і Насті взагалі не було відомо і публічно про себе вони заявили лише в день одруження.

То тепер зірки взагалі не приховують почуттів і часто навіть знімають гумористичні ролики для парочок.

"Солодкого ранку вам ♥ ️" - пише Каменських під серією фото з чоловіком.

Кадри з милими обіймами поцілунками оцінили в мережі:

«Guapos 😍; Красиві ❤️; Які😍; І вам солодкого ранку, дякую😍; Ой усі, краще ранок ін зе ворлд😍; Красиві❤️; клас; о май гад😍; Гарна пара; Супер😍; Привіт Відмінно Красунчик; гарна пара; Які ви солодкі🥺❤️; Краса😍; Гарного відпочинку; Щасливі ,закохані❤️».

Раніше у своїх" сторіз " в Instagram Каменських показала вражаючу знахідку, яку зробила її мама Лідія Павлівна після смерті свого чоловіка, Олексія Йосиповича Жмура.

"Уявляєте, Лідочка перебирала вдома речі, прибирала в квартирі і знайшла записку від тата, яку він колись їй писав на її день народження, - повідомила Настя зі сльозами на очах і прочитала вголос записку, -" Мамуня! Я тебе люблю! З ДР!!!".

"Це так мило, так зворушливо, як ніби він звідти нам передав привіт", - підсумувала Настя.

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