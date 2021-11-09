Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно устроила яркий отпуск вместе со своим супругом Потапом, показала несколько трогателньых семейных кадров на пляже.
Настя Каменских привыкла показывать в Инстаграм множесвто личных кадров, чтобы обращать внимание на себя и свое творчество. Причем часто артистка красуется на кадрах с мужем. Если до свадьбы об отношениях Потапа и Насти вообще не было известно и публично о себе они заявили лишь в день бракосочетания.
То теперь звезды вообще не скрывают чувств и часто даже снимают юмористичные ролики для парочек.
«Сладкого утра вам ♥️» - пишет Каменских под серией фото с мужем.
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Кадры с милыми объятиями поцелуями оценили в сети:
«Guapos 😍; Красивые ❤️; Какие😍; И вам сладкого утра, спасибо😍; Ой всё, лучшее утро ин зе ворлд😍; Красивые❤️; класс; о май гад😍; Красивая пара; Супер😍; Привет Отлично Красавчик; гарна пара; Какие вы сладкие🥺❤️; Красота😍; Хорошего отдыха; Счастливые ,влюбленные❤️».
Ранее в своих "сториз" в Инстаграм Каменских показала поразительную находку, которую сделала ее мама Лидия Павловна после смерти своего мужа, Алексея Иосифовича Жмура.
"Представляете, Лидочка перебирала дома вещи, убирала в квартире и нашла записку от папы, которую он когда-то ей писал на ее день рождения, - сообщила Настя со слезами на глазах и прочитала вслух записку, - "Мамуня! Я тебя люблю! С ДР!!!".
"Это так мило, так трогательно, как будто он оттуда нам передал привет", - подытожила Настя.
Ранее сообщалось, Каменских после трагедии в семье впервые вернулась в родной дом: "Тут есть..."
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