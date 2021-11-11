Не стало радянської актриси Валентини Малявіної, у якої було складне життя, але в той же час яскрава кар'єра. У віці 81 року вона померла в пансіонаті для престарілих на околиці Москви.

Валентина Малявіна померла ще 30 жовтня, але відомо про це стало тільки через два тижні. Про трагедію повідомив її перший чоловік, актор Олександр Збруєв. Кажуть, він допомагав в останні роки майже повністю осліплій Малявіній.

Актриса народилася 18 червня 1941 року в Москві. Відучившись в Театральному училищі, почала виступати в московських театрах і в той же час знімалася в кіно. Фільми з її участю: "Перше побачення", "Іваново дитинство", "Співробітник ЧК", "Ранкові поїзди", "Король-олень", "Червона площа", "Ціна швидких секунд" та інші.





Першим її чоловіком був Олександр Збруєв. Шлюб виявився недовгим. Режисер Павло Арсенов - другий чоловік актриси, Малявіна виконала головну роль Анджели в музичному фільмі Арсенова «Король-Олень». Смерть маленької дочки поклала край цьому шлюбу. Романи були і з Андрієм Тарковським, і з Олександром Кайдановським.



Трагічно закінчився цивільний шлюб Малявіної і актора театру Вахтангова Станіслава Жданька. Жданько був зарізаний в квартирі актриси. Малявіну засудили та посадили за грати. У 1988 році після звільнення вона продовжила зніматися.

Користувачі Мережі оплакують актрису, згадуючи, якою вона була:

"Така красива і така доля трагічна! Кажуть, Збруєв допомагав їй в останні роки. Світла пам'ять🙏 💐"

"Світла пам'ять, відмучилася.🙏"

"Яка непроста, складна, трагічна доля!!! Красуня, як все починалося прекрасно. Ролі, публіка, визнання, романи. Романи з такими великими людьми!! Значить, була цікавою людиною. І ось такий кінець... Ніхто не знав про її смерть. І на похоронах, напевно, нікого не було. Будемо пам'ятати її ролі. Світла пам'ять. 😢"

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