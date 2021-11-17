Відомий музикант Дмитро Монатік, який нещодавно отримав звання Народного артиста України, оприлюднив кадри з виступу Катерини Кухар, де вона в міні-сукні.

Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік є успішним українським співаком. Він починав свою кар'єру з популярних проектів на телебаченні, де Йому стверджували, що у нього немає таланту. Через кілька років Дмитро прославився на всю країну завдяки своїй роботі.

Так, цього разу артист опублікував нові відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, на 11-му ефірі Дмитро Монатік виступив як суддя шоу "Танці з зірками". Кожен суддя проєкту вийшов на паркет з парою учасників (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Монатік показав, як виступила Катерина Кухар разом з Артуром Логаєм і Анною Кареліною. Варто відзначити, що Кухар виступила в яскраво-жовтій міні-сукні.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Виступ всіх-бомба!!! Отримала море задоволення", "Як тут вибрати? Круто", "Як же круто", "Вау", "Я в мурашках".

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