Известный музыкант Дмитрий Монатик, который недавно получил звание Народного артиста Украины, обнародовал кадры с выступления Екатерины Кухар, где она в мини-платье.
Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик является успешным украинским певцом. Он начинал свою карьеру с популярных проектов на телевидении, где ему утвержали, что у него нет таланта. Через несколько лет Дмитрий прославился на всю страну благодаря своей работе.
Так, на этот раз артист опубликовал новые видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, на 11-ом эфире Дмитрий Монатик выступил как судья шоу "Танці з зірками". Каждый судья проекта вышел на паркет с парой участников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Монатик показал, как выступила Екатерина Кухар вместе с Артуром Логаем и Анной Карелиной. Стоит отметить, что Кухар выступила в ярко-желтом мини-платье.
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Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Выступление всех - бомба!!! Получила море удовольствия", "Как тут выбрать? Круто", "Как же круто", "Вау", "Я в мурашках".
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