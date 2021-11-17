Актриса Катя Нікітіна, яка стала резиденткою шоу "Жіночий квартал" від "Квартал 95", показала розкішну фігурку і засвітила пірсинг в цікавому місці.
Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна стала популярною гумористкою, виступаючи в шоу "Жіночий квартал". Також артистка любить спорт і танці у пілона, а ще веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де показує найцікавіше.
На нових кадрах, які Нікітіна залишила в своєму блозі, вона була в топіку, шортиках, кофті і ушкаха. Зірка стояла перед дзеркалом, посміхаючись і показуючи свою фігурку у ванній кімнаті. Але можна помітити ще одну цікаву деталь, Катя зробила Пірсинг, пробивши живіт.
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Режим: накопичення енергії
Сплю довго, їм багато…
А Ви там як?",- написала Нікітіна.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Вау, яка крутишка", "шикарні і класний образ для такої яскравої особистості", "кішечка", "Господи, яка кішечка", "піжамка симпатична, а на тобі просто".
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