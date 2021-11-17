Актриса Катя Никитина, которая стала резиденткой шоу "Женский квартал" от "Квартал 95", показала роскошную фигурку и засветила пирсинг в интересном месте.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина стала популярной юмортисткой, выступая в шоу "Женский квартал". Также артистка любит спорт и танцы у пилона, а еще ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где показывает самое интересное.

На новых кадрах, которые Никитина оставила в своем блоге, она была в топике, шортиках, кофте и ушкаха. Звезда стояла перед зеркалом, улыбаясь и показывая свою фигурку в ванной комнате. Но можно заметить еще одну интересную деталь, Катя сделала пирсинг, пробив живот.

"Мяу

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Режим: накапливание энергии

Сплю долго, ем много…

А вы там как?", - написала Никитина.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Вау, какая крутышка", "Шикарные и классный образ для такой яркой личности", "Кошечка", "Господи, какая кошечка", "Пижамка симпатичная, а на тебе просто".

Напомним, блондинка из "Женского квартала" покрасовалась в черном топике перед съемками

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