Переможниця 10-го сезону проєкту "Холостяк", телеведуча і колишня гімнастка Даша Ульянова поскаржилася на стан своєї фігури.

Як передає Politeka.net, Даша Ульянова є українською гімнасткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, де змогла здобути перемогу. Їхні стосунки тривали недовго, оскільки дівчина дізналася про його стосунки на проєкті з іншою дівчиною, і вони вирішили розійтися.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Даша Ульянова активно спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах. На цей раз її запитали, що потрібно робити, і що виключити з раціону, щоб була така ж фігура як у спортсменки.

"Якщо по секрету - я не в захваті від своєї фігури. Мені ще працювати та працювати. Тим більше, що я їм все. І навіть о 12 ночі", - розкрила Даша Ульянова.

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