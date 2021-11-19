Победительница 10-го сезона проекта "Холостяк", телеведущая и бывшая гимнастка Даша Ульянова пожаловалась на состояние своей фигуры.

Как передает Politeka.net, Даша Ульянова является украинской гимнасткой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, где смогла одержать победу. Их отношения продлились недолго, поскольку девушка узнала о его отношениях на проекте с другой девушкой, и они решили разойтись.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, Даша Ульянова активно общается со своими поклонниками в социальных сетях. На этот раз её спросили, что нужно делать, и что исключить из рациона, чтобы была такая же фигура как у спортсменки.

"Если по секрету - я не в восторге от своей фигуры. Мне еще работать и работать. Тем более, что я кушаю всё. И даже в 12 ночи", — раскрыла Даша Ульянова.

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