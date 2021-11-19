Популярна співачка Тіна Кароль, яка заради нового кліпу вперше за довгий час змінила зачіску, показала майстерність розтяжки на зйомці.

Відома виконавиця займається не тільки своїми кліпами. Щоб привертати увагу, Кароль також розробила капсульну колекцію взуття, парфуми і помаду. Також зірка є амбасадором різного одягу, прикрас і декору для дому.

При цьому, щоб її пісні збирали більше відгуків, нерідко вона створює різний одяг і аксесуари з нагадуванням про композиції. Одним з таких стали колготки» Скандал " з написом по всій довжині спереду.

Вигнувшись в чорному вбранні, Кароль показала свою розтяжку і крутнула формами. Для артистки це не проблема, адже вона не перший рік займається йогою і вже практикує стійки на цвяхах.

Ще Тіна сказала перед днем Народження, що бажає простояти стільки хвилин на цвяхах, скільки їй років.

Як можна помітити, кожен раз після заняття Кароль позує в різних костюмах. Для тренувань співачка вибирає топік і лосіних в яскравих кольорах. Причому артистка звично показала своє обличчя без макіяжу і розпустила волосся.

Світлі локони артистка не стала зав'язувати, але ось чубок заколола маленькими шпильками-невидимками (нещодавно Тіна змінила стрижку для кліпу і викликала бурхливу реакцію серед фанатів).

Нагадавши, Тіна Кароль показала себе "нову", відео здивувало мережу:"дівчина Бонда".

Як повідомляла Politeka, Невдача наздогнала Кароль з новим кліпом, співачка не стрималася:"будемо лаятися з...".

Також Politeka писала, що Кароль в мрійливому образі розбурхала незвичним виглядом: "цього разу шедевр, ця інтрига...".