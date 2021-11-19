Популярная певица Тина Кароль, которая ради нового клипа впервые за долгое время сменила прическу, показала мастерство растяжки на съемке.

Известная исполнительница занимается не только своими клипами. Чтобы привлекать внимание, Кароль также разработала капсульную коллекцию обуви, духи и помаду. Также звезда является амбассадором разной одежды, украшений и декора для дома.

При этом, чтобы ее песни собирали больше отзывов, нередко она создает разную одежду и аксессуары с напоминанием о композициях. Одним из таких стали колготки «Скандал» с надписью по всей длине спереди.

Выгнувшись в черном наряде, Кароль показала свою растяжку и крутнула формами. Для артистки это не проблема, ведь она не первый год занимается йогой и уже практикует стойки на гвоздях.

Еще Тина сказала перед днем рождения, что желает простоять столько минут на гвоздях, сколько ей лет.

Как можно заметить, каждый раз после занятия Кароль позирует в разных костюмах. Для тренировок певица выбирает топик и лосиных в ярких цветах. Причем артистка привычно показала свое лицо без макияжа и распустила волосы.

Светлые локоны артистка не стала завязывать, но вот челку заколола маленькими заколками-невидимками (недавно Тина сменила стрижку для клипа и вызвала бурную реакцию среди фанатов).

Напомним, Тина Кароль показала себя "новую", видео удивило Сеть: "Девушка Бонда".

Как сообщала Politeka, Неудача настигла Кароль с новым клипом, певица не сдержалась: "Будем ругаться с…".

Также Politeka писала, что Кароль в мечтательном образе взбудоражила непривычным видом: "На этот раз шедевр, эта интрига...".