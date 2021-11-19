Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук показала себе на відпочинку в Єгипті.

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.

Так, на цей раз актриса опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Саліванчук позує на камеру в шикарній легкій сукні з довгим розрізом. На фото видно, що актриса згоріла в жаркому Єгипті.

"У мене є чітка позиція: жінка повинна бути красивою. Саме повинна. Тому що так задумано природою: квіти повинні цвісти, радувати око і виділяти тонкі аромати, птахи повинні співати, сонце світити. А жінка повинна подобатися собі, насолоджуватися собою і бути красивою", - додала Ганна Саліванчук.

Шанувальники залишили безліч коментарів для актриси: "Ти дуже красива", "Ух ти, яка", "Засмага те що треба", "Підгоріла", "Красивою і трошки підгоріла", "Ну ти і згоріла".

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