Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала себя на отдыхе в Египте.

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.

Так, на этот раз актриса опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Саливанчук позирует на камеру в шикарном легком платье с длинным разрезом. На фото видно, что актриса сгорела в жарком Египте.

"У меня есть четкая позиция: женщина должна быть красивой. Именно должна. Потому что так задумано природой: цветы должны цвести, радовать глаз и источать тонкие ароматы, птицы должны петь, солнце светить. А женщина должна нравиться себе, наслаждаться собой и быть красивой", — добавила Анна Саливанчук.

Поклонники оставили множество комментариев для актрисы: "Ты очень красивая", "Ух ты, какая", "Загар то что надо", "Подгорела", "Красивой и немножко подгоревшей", "Ну ты и сгорела".

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