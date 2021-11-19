Переможниця шоу "Холостяк-10", телеведуча і колишня гімнастка Даша Ульянова знялася у вельми оригінальній фотосесії і засвітила, як схудла за кілька місяців.

Даша Ульянова відразу запам'яталася шанувальникам шоу "Холостяк", адже не соромилася показувати себе і дивувати витівками на романтичних вечорах. Більш того, дівчина часто показувала шпагати в недозволених місцях, чим іноді навіть злила мережу.

Цього разу вона вперше за довгий час влаштувала вельми зухвалу зйомку і змогла продемонструвати також і свою майстерність. Одними фото не обійшлося-дівчина також влаштувала танці в напівпрозорому комбінезоні.

"О Боже! Хлопці, Даша Ульянова підірвала наші уми. Велике спасибі за створення цього захоплюючого відео. Ви довели, що наш комбінезон викликає бажання прикрасити тіло сіткою і біфлексом у кожного, хто його бачить» - написали під новим відео.

Шанувальники підтримали:

"Приголомшливо 😍; Беллізімо 💕; мій Бог; Мега красиво🔥; така дамочка завжди актуальна🤗 🤗 🤘; може бути, я трохи зациклився на цьому! Вау!; Вау, дивлюся це на повторі🤩 😍; як це тебе не цікавить🔥».

Як відомо, на проекті Даша постійно демонструвала свою розтяжку, красувалася шпагатами на всіляких заходах в шоу. А після проекту навіть встигла влаштувати спеціальний марафон для фанатів. Зараз в мережі дівчина часто відповідає на різні питання.

Нещодавно серед шанувальників тема зайшла про прийняття себе і комплексах через форму і розмір бюста. Навіть супроводила відповідь роликом з демонстрацією фігури і висловилася.

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