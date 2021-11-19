Победительница шоу «Холостяк-10», телеведущая и бывшая гимнастка Даша Ульянова снялась в весьма оригинальной фотосессии и засветила, как похудела за несколько месяцев.

Даша Ульянова сразу запомнилась поклонникам шоу «Холостяк», ведь не стеснялась показывать себя и удивлять выходками на романтичных вечерах. Более того, девушка часто показывала шпагаты в неположенных местах, чем иногда даже злила сеть.

В этот раз она впервые за долгое время устроила весьма дерзкую съемку и смогла продемонстрировать также и свое мастерство двигаться. Одними фото не обошлось – девушка также устроила танцы в полупрозрачном комбинезоне.

«О Боже! Ребята, Даша Ульянова взорвала наши умы. Большое спасибо за создание этого захватывающего видео. Вы доказали, что наш комбинезон вызывает желание украсить тело сеткой и бифлексом у каждого, кто его видит» - написали под новым видео.

Поклонники поддержали:

«Потрясающе 😍; Беллизимо 💕; Мой Бог; Мега красиво🔥; такая дамочка всегда актуальна🤗🤗🤘; Может быть, я немного зациклился на этом! Вау!; Вау, смотрю это на повторе 🤩😍; Как это тебя не интересует🔥».

Как известно, на проекте Даша постоянно демонстрировала свою растяжку, красовалась шпагатами на всевозможных мероприятиях в шоу. А после проекта даже успела устроить специальный марафон для фанатов. Сейчас в сети девушка часто отвечает на разные вопросы.

Недавно среди поклонников тема зашла о принятии себя и комплексах из-за формы и размера бюста. Даже сопроводила ответ роликом с демонстрацией фигуры и высказалась.

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