У мережі порівняли два шкіряних образи популярної співачки Насті Каменських і запропонувала шанувальникам вибрати, який їм подобається більше.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці шоу "ЖВЛ" в Instagram опублікували фотоколаж, на якому показали яскраві образи популярної співачки Насті Каменських. У підписі до публікації шанувальникам запропонували вибрати, який з образів зірки краще.

На першому знімку Настя позує у вузькій шкіряній сукні чорного кольору, яка обтягує струнку фігуру, підкреслюючи всі вигини. Її волосся тут зібрані в цікаву зачіску, на обличчі яскравий вечірній макіяж, а у вухах масивні сережки. На другому фото Каменських позує чорних шкіряних штанях з яскравим зеленим светром, поверх якого накинула чорну шкіряну косуху.

У підписці до публікації йдеться: "Сукня або штани? Який образ вибереш для вечора суботи? Поділися в коментарях". Користувачі тут же почали коментувати фотоколаж, відповідаючи на питання: "Сукня", "Все буде залежати від ситуації. А так, обидва образи відмінно підходять для вечора!", "Сукня супер, але штани більш зручні", "По-різному", "Аби попа як у Кім помістилася", "Однозначно плаття!", "Брюки".

Нагадаємо, Каменських влаштувала шоу в сукні з глибоким декольте і ефектними розрізами: "П'янить сильніше, ніж вино".

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