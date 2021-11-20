В сети сравнили два кожаных образы популярной певицы Насти Каменских и предложила поклонникам выбрать, какой им нравится больше.

Как сообщает Politeka.net, на странице шоу "ЖВЛ" в Instagram опубликовали фотоколлаж, на котором показали яркие образы популярной певицы Насти Каменских. В подписи к публикации поклонникам предложили выбрать, какой из образов звезды лучше.

На первом снимке Настя позирует в узком кожаном платье черного цвета, который обтягивает стройную фигуру, подчеркивая все изгибы. Ее волосы здесь собраны в интересную прическу, на лице яркий вечерний макияж, а в ушах массивные серьги. На втором фото Каменских позирует черных кожаных штанах с ярким зеленым свитером, поверх которого накинула черную кожаную косуху.

В подпсии к публикации говорится: "Платье или брюки? Какой образ выберешь для вечера субботы? Делись в комментариях". Пользователи тут же принялись комментировать фотоколлаж, отвечая на вопросы: "Платье", "Всё будет зависеть от ситуации. А так, оба образа отлично подходят для вечера!", "Платье супер, но штаны более удобные", "По-разному", "Лишь бы попа как у Ким помещалась", "Однозначно платье!", "Брюки".

Напомним, Каменских устроила шоу в платье с глубоким декольте и эффектными разрезами: "Пьянит сильнее, чем вино".

Как сообщала Politeka, Каменских в нелепом наряде на шоу "Маска" сравнили с Ани Лорак: "Это что...".

Также Politeka писала, что Каменских "потерялась" в осеннем лесу с молодым красавчиком, забыв о Потапе: "Так случилось…".