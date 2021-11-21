Відома українська телеведуча Катерина Осадча показала шанувальникам нове відео, на якому здивувала перевтіленнями в красивий образ із макіяжем та сукнею.

Як пише Politeka.net, популярна українська телеведуча Катерина Осадча, яка вже понад 15 років веде програму про українських та світових знаменитостей "Світське життя", поділилася новим відео у своєму Instagram.

Так, Катя опублікувала змонтований ролик, на якому спершу була в бежевих штанах, кросівках та блакитній сорочці, а потім "за хлопком" постала в красивій довгій сукні із широким розрізом, шляпкою та туфлями малинового кольору. Осадчій зробили макіяж та вклали волосся.

"Вечір прем‘єр – done. В ефірі на 1+1 вже 26 грудня. До зустрічі ❤️", - написала Осадча.

В коментарях шанувальники оцінили образ телеведучої.

"Красотуля 👍", "🔥🔥🔥красиво", "Круто! Супер Катерина!🔥🔥🔥", "Як завжди красотка 👏🔥❤️", " Красуня🔥", " Ви дуже гарна!шикарна🔥", " Красотка❤️", "Вау! Хто дизайнер цього луку?", "Як завжди неперевершено🔥🔥🔥", " ❤️Обожнюю Катерино ваші образи,а особливо ваші капелюхи😍", "Королева переходів 😍", - написали в мережі.

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