Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала поклонникам новое видео, на котором удивила перевоплощениями в красивый образ с макияжем и платьем.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая уже более 15 лет ведет программу об украинских и мировых знаменитостях "Світське життя", поделилась новым видео в своем Instagram.

Так, Катя опубликовала смонтированный ролик, на котором сначала была в бежевых брюках, кроссовках и голубой рубашке, а затем "по хлопку" предстала в красивом длинном платье с широким разрезом, шляпкой и туфлями малинового цвета. Осадчей сделали макияж и уложили волосы.

"Вечер премьер - done. В эфире на 1+1 уже 26 декабря. До встречи ❤️", - написала Осадчая.

В комментариях поклонники оценили образ телеведущей.

"Красотуля 👍 ", "🔥🔥🔥 красиво", "Круто! Супер Катерина! 🔥🔥🔥", "Как всегда красотка 👏🔥❤️", "Красотка 🔥 ", "Вы очень красивая!шикарная 🔥", "Красотка ❤️", "Вау! Кто дизайнер этого лука?", "Как всегда непревзойденная 🔥🔥🔥", "Обожаю Екатерина ваши образы, а особенно ваши шляпы 😍 ", "Королева переходов 😍", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Melovin засветился на красной дорожке в обнимку с красавицей, кадры: "В окружении таких барышень".

Напомним, что Осадчая через три месяца после родов показала, как проходит ее рабочий день: неожиданные кадры.

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