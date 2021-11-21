Відома співачка Настя Каменських, яка нещодавно презентувала новий кліп з молодим співаком, відзначилася модним образом на концерті з Катею Осадчою.

Настя Каменських з'явилася на світському вечорі Каті Осадчої, присвяченому прем'єрним показам нових композицій та їх оригінальним презентаціям. Не обійшлося без похвали від колег на шоу.

Анна Саліванчук, дружина продюсера "студії квартал 95", вирішила відвідати вечір прем'єр і встигла відпочити біля сцени разом з Наташею Денисенко. З перших місць артистка і захоплювалася виступом Каменських.

Для появи Анастасія вибрала вельми незвичайний наряд і прозорі ботфорти, які повинні були зробити акцент на ногах. Це і оцінила Саліванчук, захоплюючись епатажем співачки:

"Нереально красива" - пише Анна.

Як відомо, днями Каменських презентувала кліп з молодим співаком і тепер активно нагадує про це в соціальній мережі. Щоб звернути увагу на нову роботу, зірка навіть намагається влаштувати челендж для фанатів.

В цілому, вже давно Каменських почала активно вести соціальні мережі, які допомагають підтримувати популярність її творчості. Щоб шанувальники слухали нову роботу активніше, вирішила також Настя записати невелике відео зі свого відпочинку.

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