Известная певица Настя Каменских, которая недавно презентовала новый клип с молодым певцом, отличилась модным образом на концерте с Катей Осадчей.

Настя Каменских появилась на светском вечере Кати Осадчей, посвященном премьерным показам новых композиций и их оригинальным презентациям. Не обошлось без похвалы от коллег на шоу.

Анна Саливанчук, супруга продюсера «Студии квартал 95», решила посетить вечер премьер и успела отдохнуть у сцены вместе с Наташей Денисенко. С первых мест артистка и восхищалась выступлением Каменских.

Для появления Анастасия выбрала весьма необычный наряд и прозрачные ботфорты, которые должны были сделать акцент на ногах. Это и оценила Саливанчук, восхищаясь эпатажем певицы:

«Нереально красивая» - пишет Анна.

Как известно, на днях Каменских презентовала клип с молодым певцом и теперь активно напоминает об этом в социальной сети. Чтобы обратить внимание на новую работу, звезда даже пытается устроить челлендж для фанатов.

В целом, уже давно Каменских начала активно вести социальные сети, которые помогают поддерживать популярность ее творчеству. Чтобы поклонники слушали новую работу активнее, решила также Настя записать небольшое видео из своего отдыха.

Напомним, Каменских, устроив танцы, засветила свою огромную гардеробную с полками до потолка

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