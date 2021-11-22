На телеканалі "1+1" відбувся півфінал проєкту "Танці з зірками", результати якого дуже не сподобалися глядачам; під час ефіру не назвали фіналістів шоу.

Як пише Politeka.net, на телеканалі "1+1" 21 листопада показали півфінал проєкту "Танці з зірками". Так, пари Артур Логай та Анна Кареліна, Дмитро Дікусар та Ольга Харлан, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук танцювали аж три танці: перший танець вони виконали із переможцями минулих сезонів, другий їм обирали суперники, а третім було спільне "Танго на виживання".

Продюсери шоу прийняли рішення залишити усіх трьох на проєкті, відкривши лінії голосування на цілий тиждень. Це не дуже сподобалося шанувальникам, про що вони написали у коментарях до посту на офіційній сторінці "Танців з зірками" в Instagram.

"Навіщо було тоді це все? ці танці по 7 штук на кожного вивчати, оцінки за танго?? неповага до глядачів, які чекали допізна, щоб дізнатися хто пройде і тут такий "сюрприз", " Учасників заганяли, вони просто ледве стоять на ногах", " Не перший раз вже так роблять продюсери шоу. Це і так було зрозуміло, що у фіналі мають бути 3 пари, щоб зайняти 1,2 і 3 місце. Нашо робити із цього цирк і нібито переживання – незрозуміло", "Що завгодно витворяють... А грошей скільки відправляють люди", " Круто на гроші людей розвели 🤦‍♂️", " В чому прикол? Для чого голосувати було, якщо голоси не врахували? Продюсери самі прийняли рішення. Нехай наступного разу самі продюсери і голосують 😡", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що "вперше в історії "Танців з зірками": творці шоу зважилися на небувалий крок, хто вийшов у фінал.

Нагадаємо, що Сопонару з "Жіночого кварталу" в білому затьмарила всіх на "Танцях з зірками", фото: "Незабутній вечір".

A ще Politeka повідомляла, що Дікусар напередодні півфіналу "Танців з зірками" похвалився підтримкою Чмерковського: "Від Макса передали...".