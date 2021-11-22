На телеканале "1+1" состоялся полуфинал проекта "Танці з зірками", результаты которого очень не понравились зрителям; во время эфира не назвали финалистов шоу.

Как пишет Politeka.net, на телеканале "1+1" 21 ноября показали полуфинал проекта "Танці з зірками". Так, пары Артур Логай и Анна Карелина, Дмитрий Дикусар и Ольга Харлан, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук танцевали аж три танца: первый танец они исполнили с победителями прошлых сезонов, второй им выбирали соперники, а третьим было совместное "Танго на выживание".

Продюсеры шоу приняли решение оставить всех троих на проекте, открыв линии голосования на целую неделю. Это не очень понравилось поклонникам, о чем они написали в комментариях к посту на официальной странице "Танців з зірками" в Instagram.

"Зачем тогда это все? эти танцы по 7 штук на каждого учить, оценки за танго?? неуважение к зрителям, которые ждали допоздна, чтобы узнать кто пройдет и тут такой "сюрприз", "Участников загоняли, они просто еле стоят на ногах", "Не первый раз уже так делают продюсеры шоу. Это и так было понятно, что в финале должны быть 3 пары, чтобы занять 1,2 и 3 место. Зачем делать из этого цирк и якобы переживания – непонятно", "Что угодно вытворяют... А денег сколько отправляют люди", "Круто на деньги людей развели 🤦♂️", " В чем прикол? Для чего голосовать было, если голоса не учли? Продюсеры сами приняли решение. Пусть в следующий раз сами продюсеры и голосуют 😡", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что "впервые в истории "Танців з зірками": создатели шоу решились на небывалый шаг, кто вышел в финал.

Напомним, что Сопонару из "Женского квартала" в белом затмила всех на "Танцях з зірками", фото: "Незабываемый вечер".

A еще Politeka сообщала, что Дикусар накануне полуфинала "Танців з зірками" похвастался поддержкой Чмерковского: "От Макса передали...".