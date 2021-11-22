Учасник проекту "Холостячка" зі Златой Огневич Андрій Задворний зізнався в Instagram, чому півтора року не бачився з батьками.

Як пише Politeka.net, підприємець Андрій Задворний у новому випуску" Холостячки " познайомив Злату Огневич зі своїми батьками. У своєму Instagram він розповів про цю подію і зізнався, чому не бачився з батьками півтора року.

"Знайомство з батьками-це завжди хвилююче, відповідально. Кожна сім'я унікальна, не буває двох однакових. У моїй родині є свої особливості і традиції, життєвий уклад. На скільки він буде зрозумілий і близький дівчині, у якої інша сім'я - це питання. Для того щоб побудувати міцні відносини, потрібно знати і розуміти один одного дуже добре. А щоб розуміти людину, важливо розуміти не тільки який він, а чому він такий і як він таким став. Багато відповідей може бути в його родині.

Для мене етап знайомства з батьками - це про серйозність відносин.

Я люблю своїх батьків. Вони ніколи не висловлюють "думку «з приводу моїх дівчат, свого» фе", завжди ставляться з розумінням і прийняттям, я це ціную. Позиція моєї мами-не влазити у відносини, нічого не радити, якщо не запитають, згладжувати гострі кути. Мама У мене дипломат, а тато революціонер.

Останній раз до зйомок, ми бачилися півтора роки тому, коли батьки гостювали у мене в Києві. На час Ковіда ми прийняли рішення не зустрічатися з батьками - це було дуже довго і незвично, але ми спілкувалися постійно. Як тільки мама з татом зробили 2 щеплення, Аліна влітку привозила до них Кіру, коли я вже був на зйомках

Відносини» батьки і діти " - найчастіше, непроста тема. Я не хочу далі її розвивати в публічній сфері. Я не завжди був хорошим сином, але я намагаюся їм бути, ставати краще. На багато речей я почав дивитися по-іншому, тільки ставши татом", - написав Андрій.

На фото Андрій показав, як привіт Злату до батьків. Також можна помітити фото, де Огневич і Задворний відпочивали разом.

Фанати поставили більше тисячі лайків, включаючи Григорія Решетника, а також написали коментарі:

"Наступний на виліт?", "Яка чудова і грайлива мама", " килими на стіні - це якийсь особливий стиль)", " Ремонт батькам можна було і зробити!", "Найбільше сподобалася твоя сім'я", "Андрію, у вас чудові батьки, бережіть і цінуйте їх".

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