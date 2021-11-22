Участник проекта "Холостячка" со Златой Огневич Андрей Задворный признался в Инстаграм, почему полтора года не виделся с родителями.

Как пишет Politeka.net, предприниматель Андрей Задворный в новом выпуске "Холостячки" познакомил Злату Огневич со своими родителями. В своем Инстаграм он рассказал об этом событии и признался, почему не виделся с родителями полтора года.

"Знакомство с родителями - это всегда волнительно, ответственно. Каждая семья уникальна, не бывает двух одинаковых. В моей семье есть свои особенности и традиции, жизненный уклад. На сколько он будет понятен и близок девушке, у которой другая семья - это вопрос. Для того чтобы построить крепкие отношения, нужно знать и понимать друг друга очень хорошо. А чтобы понимать человека, важно понимать не только какой он, а почему он такой и как он таким стал. Много ответов может быть в его семье.

Для меня этап знакомства с родителями - это про серьезность отношений.

Я люблю своих родителей. Они никогда не высказывают «мнение» по поводу моих девушек, своего «фе», всегда относятся с пониманием и принятием, я это ценю. Позиция моей мамы - не влезать в отношения, ничего не советовать, если не спросят, сглаживать острые углы. Мама у меня дипломат, а папа революционер.

Последний раз до съемок, мы виделись полтора года назад, когда родители гостили у меня в Киеве. На время КОВИДа мы приняли решение не встречаться с родителями - это было очень долго и непривычно, но мы общались постоянно. Как только мама с папой сделали 2 прививки, Алина летом привозила к ним Киру, когда я уже был на съемках

Отношения «отцы и дети» - зачастую, непростая тема. Я не хочу дальше ее развивать в публичной сфере. Я не всегда был хорошим сыном, но я стараюсь им быть, становиться лучше. На многие вещи я начал смотреть по-другому, только став папой", - написал Андрей.

На фото Андрей показал, как привет Злату к родителям. Также можно заметить фото, где Огневич и Задворный отдыхали вместе.

Фанаты поставили более тысячи лайков, включая Григория Решетника, а также написали комментарии:

"Следующий на вылет?", "Какая чудная и игривая мама", "Ковры на стене - это какой-то особенный стиль)", "Ремонт родителям можно было и сделать!", "Больше всего понравилась твоя семья", "Андрей,у вас замечательные родители, берегите и цените их".

Напомним, «Холостячка» Огневич поделилась откровением, как стала ходить к психологу

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич неожиданно распрощалась с любимчиком зрителей

Также Politeka сообщала, что вылетевший экс-фаворит Огневич рассказал, как будет баловать девушек



