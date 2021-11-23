Гуморист та автор студії "Квартал 95" Олександр Еллерт, який розійшовся із головною героїнею "Холостячки" Ксенією Мішиною, відпочиває в ресторані у цікавій компанії.

Як пише Politeka.net, 35-річний актор, гуморист та автор студії "Квартал 95" Олександр Еллерт засвітився на телебаченні у першому сезоні реаліті-шоу "Холостячка", де головною героїнею стала акторка Ксенія Мішина. Після перемоги Олександра на шоу, вони з Ксенією ще деякий час жили разом, з’являлися разом на публіці та виглядали щасливо. Однак декілька місяців тому Еллерт та Мішина неочікувано заявили, що вони розійшлися і більше не пара.

Зараз вони живуть своїм життям. Еллерт у своєму Instagram часто показує своє особисте життя. Цього разу Олександр опублікував відео в сторіс із ресторану де він сидів із маленькою дівчинкою-красунею.

"Кохання з першого погляду… Або з першого букету…)))", - підписав відео Олександр.

Загалом, Еллерт весело проводив час в ресторані. Відомо, що різниця у віці між Олександром та дівчинкою – 30 років.

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