Юморист и автор Студии "Квартал 95" Александр Эллерт, который разошелся с главной героиней "Холостячки" Ксенией Мишиной, отдыхает в ресторане в интересной компании.
Как пишет Politeka.net, 35-летний актер, юморист и автор студии "Квартал 95" Александр Еллерт засветился на телевидении в первом сезоне реалити-шоу "Холостячка", где главной героиней стала актриса Ксения Мишина. После победы Александра на шоу, они с Ксенией еще некоторое время жили вместе, появлялись вместе на публике и выглядели счастливо. Однако несколько месяцев назад Эллерт и Мишина неожиданно заявили, что они разошлись и больше не пара.
Сейчас они живут своей жизнью. Эллерт в своем Instagram часто показывает свою личную жизнь. На этот раз Александр опубликовал видео в сторис из ресторана где он сидел с маленькой девочкой-красавицей.
"Любовь с первого взгляда... Или с первого букета...)))", - подписал видео Александр.
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В общем, Эллерт весело проводил время в ресторане. Известно, что разница в возрасте между Александром и девочкой – 30 лет.
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