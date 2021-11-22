Вікторія Смеюха, колишня солістка гурту "НеАнгели", розповіла про булінг з боку слави Камінської, давши інтерв'ю для "Зіркового шляху".

Як пише Politeka.net, Слава Камінська та Вікторія Смеюха були солістками гурту "НеАнгели" протягом 15 років. Але група припинила існування і співачки почали сольні кар'єри. А нещодавно солістки посварилися через торт з портретом Слави, який розрізала Віка. Смеюха після цього вирішила дати кілька інтерв'ю.

Так, у розмові з" Зірковим шляхом " Вікторія розповіла про булінг, який був з боку слави в групі. Зірка розговорилася про рукоприкладство і обзиваннях.

"Вікторія Смеюха вперше розповіла про булінг в групі" НеАнгели»

Чому, за словами співачки, її могла вдарити Слава Камінська? Як реагував на це продюсер Юрій Нікітін? Чому весь цей час мовчала? Повне інтерв'ю дивіться за посиланням в шапці профілю", - написано було під відео на сторінці" Зірковий шлях " в Instagram.

Фанати подивилися відео більше 50 тисяч разів і написали коментарі:

"Акторська гра так собі, на 2, вже не знає чим привернути увагу", "по славі видно, що вона ненормальна. Чоловік пішов, не витримав", " співчуваємо..... Камінська, гадюка, виявляється", "терпіла або терпила, але денюжку з концертів рубала".

Нагадавши, Сміюха з "НеАнгелів" в чорній сукні заворожила образом, фото

А ще Politeka повідомляла, що Сміюха з "НеАнгелів" в мікро-ТОПі розляглася на столі перед Клопотенко і MELOVIN

Також Politeka писала, що новий скандал спалахнув між екс-солітками "НеАнгелів", Камінська не стрималася



