Виктория Смеюха, бывшая солистка группы "НеАнгелы", рассказала о буллинге со стороны Славы Каминской, дав интервью для "Зіркового шляху".

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская и Виктория Смеюха были солистками группы "НеАнгелы" на протяжении 15 лет. Но группа прекратила существование и певицы начали сольные карьеры. А недавно солистки поссорились из-за торта с портретом Славы, который разрезала Вика. Смеюха после этого решила дать несколько интервью.

Так, в разговоре с "Зірковим шляхом" Виктория рассказала о буллинге, который был со стороны Славы в группе. Звезда разоткровенничалась о рукоприкладстве и обзывательствах.

"Виктория Смеюха впервые рассказала о буллинге в группе «НеАнгелы»

Почему, по словам певицы, ее могла ударить Слава Каминская? Как реагировал на это продюсер Юрий Никитин? Почему все это время молчала? Полное интервью смотрите по ссылке в шапке профиля", - написано было под видео на страничке "Зірковий шлях" в инстаграм.

Фанаты посмотрели видео более 50 тысяч раз и написали комментарии:

"Актерская игра так себе, на 2, уже не знает чем привлечь внимание", "По Славе видно, что она ненормальная. Муж ушел, не выдержал", "Сочувствуем..... Каминская, гадюка, оказывается", "Терпела или терпила, но денюжку с концертов рубила".

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