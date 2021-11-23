Леся Нікітюк, зірка "Хто зверху?" і "Хто проти блондинок?", яка полетіла до Італії, показала, як там проводить час.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є успішною вітчизняною телеведучою, яка відома за багатьма проектами. Зірка знімалася в "Орел і Решка", " Хто зверху?", "Хто проти блондинок?"і багатьох інших. Також Леся пробувала стати співачкою, записавши пісню під назвою "ями". Але успіху Никитюк сингл не приніс і телеведуча навіть не повернула гроші, які витратила на її створення.

А нещодавно Леся полетіла до Італії, покинувши Україну, в якій посилили карантин. На нових сторіс в Instagram Нікітюк показала, як зібралася зайнятися готуванням.

"Звичайно, як Леся Іванівна і не покличе учасницю "майстер Шефа" у Флоренції Енріка. І ми сьогодні з нею будемо готувати традиційні страви-це паста. Коротко, паста, город і щастя".

"Енріка, ну не знаю, ще нічого не приготували вже налили. Тут постійно наливають, хлопці", - сказала Леся вже на іншому сторіс, цокнувшись келихом.

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