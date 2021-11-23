Леся Никитюк, звезда "Хто зверху?" и "Хто проти блондинок?", которая улетела в Италию, показала, как там проводит время.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является успешной отечественной телеведущей, которая известна по многим проектам. Звезда снималась в "Орел и Решка", "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?" и многих других. Также Леся пробовала стать певицей, записав песню под названием "Ямы". Но успеха Никитюк сингл не принес и телеведущая даже не вернула деньги, которые потратила на ее создание.

А недавно Леся улетела в Италию, покинув Украину, в которой усилили карантин. На новых сторис в Инстаграм Никитюк показала, как собралась заняться готовкой.

"Конечно, как Леся Ивановна и не позовет участницу "Мастер Шефа" во Флоренции Энрика. И мы сегодня с ней будем готовить традиционные блюда - это паста. Коротко, паста, огород и счастье".

"Энрика, ну не знаю, еще ничего не приготовили уже налили. Тут постоянно наливают, ребята", - сказала Леся уже на другом сторис, чокнувшись бокалом.

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