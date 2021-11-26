Дружина відомого українського ведучого Григорія Решетника показала як проводить час на острові Аруба в Карибському морі, куди вирушила без чоловіка та синів.

Як пише Politeka.net, кадрами Христина Решетник поділилася на своїй сторінці в Інстаграм. Вона зазначила, що вперше за довгий час відпочиває без чоловіка та дітей.

Христина Решетник відвідала Національний парк Арікок, який займає значну частину острова.

«А так і не скажеш, що вся печера встелена кажанами? Правда?)) маленькими кажанами, але як, кажуть місцеві, абсолютно безпечними для людей. Я ж безстрашна мама хлопців - буде, що їм показати і розказати, коли повернусь», - зазначила дружина Григорія Решетника.

Як відомо, подружжя виховує трьох синів - Дмитра, Івана та Олександра. Поружжя разом уже 11 років.

«Дійсно не скажеш», «Як красиво», - відреагували на кадри в Мережі.

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