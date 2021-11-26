Жена известного украинского ведущего Григория Решетника показала как проводит время на острове Аруба в Карибском море, куда отправилась без мужа и сыновей.
Как пишет Politeka.net, кадрами Кристина Решетник поделилась на своей странице в Инстаграм. Она отметила, что впервые за долгое время отдыхает без мужа и детей.
Кристина Решетник посетила Национальный парк Арикок, который занимает значительную часть острова.
«А так и не скажешь, что вся пещера устлана летучими мышами? Правда?)) маленькими летучими мышами, но как говорят местные, абсолютно безопасными для людей. Я же бесстрашная мама ребят - будет, что им показать и рассказать, когда вернусь», - отметила жена Григория Решетника.
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Как известно, супруги воспитывают трех сыновей-Дмитрия, Ивана и Александра. Оружие вместе уже 11 лет.
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