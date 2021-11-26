Олена Кравець, Євген Кошовий, Юрій Ткач та інші зірки "Квартал 95" показали, як виглядали в дитинстві.
Як пише Politeka.net, на сторінці" Квартал 95 " показали зірок проекту в дитинстві і зараз.
На першому фото була Олена Кравець. Доросла актриса тримала маленьку версію себе за плечі. На другому фото був Євген Кошовий. Доросла версія актора по-братськи обійняла свою молоду версію на кадрі.
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На третьому фото вже стояв Юрій Ткач. Доросла версія зірки посміхалася, поки його обіймав юна версія актора.
Також на фото були Олександр Пікалов, Степан Казанін, Юрій Великий, Міка Фаталов і Володимир Мартинець.
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