Олена Кравець, Євген Кошовий, Юрій Ткач та інші зірки "Квартал 95" показали, як виглядали в дитинстві.

Як пише Politeka.net, на сторінці" Квартал 95 " показали зірок проекту в дитинстві і зараз.

На першому фото була Олена Кравець. Доросла актриса тримала маленьку версію себе за плечі. На другому фото був Євген Кошовий. Доросла версія актора по-братськи обійняла свою молоду версію на кадрі.

На третьому фото вже стояв Юрій Ткач. Доросла версія зірки посміхалася, поки його обіймав юна версія актора.

Також на фото були Олександр Пікалов, Степан Казанін, Юрій Великий, Міка Фаталов і Володимир Мартинець.

"Твій ангел-хранитель завжди поруч. Це внутрішня дитина, яка є в кожному з нас. Дбай про неї!", - було написано під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Як класно", " клас. Я б теж хотіла таке фото", " яка цікава задумка. Все вогонь", "четвертий схожий на Маяковського", "що з людьми шоу-бізнес робить".

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