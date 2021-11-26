Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Ткач и другие звезды "Квартал 95" показали, как выглядели в детстве.
Как пишет Politeka.net, на страничке "Квартал 95" показали звезд проекта в детстве и сейчас.
На первом фото была Елена Кравец. Взрослая актриса держала маленькую версию себя за плечи. На втором фото был Евгений Кошевой. Взрослая версия актера по-братски обняла свою молодую версию на кадре.
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На третьем фото уже стоял Юрий Ткач. Взрослая версия звезды улыбалась, пока его обнимал юная версия актера.
Также на фото были Александр Пикалов, Степан Казанин, Юрий Великий, Мика Фаталов и Владимир Мартынец.
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