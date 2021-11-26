Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Ткач и другие звезды "Квартал 95" показали, как выглядели в детстве.

Как пишет Politeka.net, на страничке "Квартал 95" показали звезд проекта в детстве и сейчас.

На первом фото была Елена Кравец. Взрослая актриса держала маленькую версию себя за плечи. На втором фото был Евгений Кошевой. Взрослая версия актера по-братски обняла свою молодую версию на кадре.

На третьем фото уже стоял Юрий Ткач. Взрослая версия звезды улыбалась, пока его обнимал юная версия актера.

Также на фото были Александр Пикалов, Степан Казанин, Юрий Великий, Мика Фаталов и Владимир Мартынец.

"Твой ангел-хранитель всегда рядом. Это внутренний ребенок, который есть в каждом из нас. Заботься о ней!", - было написано под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как классно", "Класс. Я бы тоже хотела такое фото", "Какая интересная задумка. Все огонь", "Четвёртый похож на Маяковского", "Что с людьми шоу-бизнес делает".

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