Відомий український музикант, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк після прем'єри кліпу на пісню» Імперії впадати", звернися до українців.

Як пише Politeka.net, в Instagram Андрій Хливнюк презентував нову композицію на кількох радіостанціях.

"Друзі, світ побачила пісня, яка називається «Імперії впадуть» і кліп на неї. І за дві доби 700 тисяч переглядів. Дякую вам усім за те, що ще до Ради, до телебачення, до всіх цих... артилерії важкої вона вже супер хіт. Мені ще дуже і дуже приємно», - сказав Андрій Хливнюк.

Як відомо, у кліпі на пісню «Імперії впадуть» знялася 37-річна супермодель Наталія Гоцій, у якої був роман з фронтменом групи Андрієм Хливнюком.

За словами режисера кліпу Стаса Гуренка, «Імперії впадуть» - історія про те, як відносини з коханою людиною, якими б вони не були, залишають на нас сліди.

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