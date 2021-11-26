Известный украинский музыкант, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк после премьеры клипа на песню «Імперії впадуть», обратися к украинцам.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Андрей Хлывнюк презентовал новую композицию на нескольких радиостанциях.
«Друзья, мир увидела песня, которая называется «Імперії впадуть» и клип на нее. И за двое суток 700 тысяч просмотров. Благодарю вас всех за то, что еще до совета, к телевидению, ко всем этим… артиллерии тяжелой она уже супер хит. Мне еще очень и очень приятно», - сказал Андрей Хлывнюк.
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Как известно, в клипе на песню «Імперії впадуть» снялась 37-летняя супермодель Наталья Гоций, у которой был роман с фронтменом группы Андреем Хлывнюком.
По словам режиссера клипа Стаса Гуренко, «Імперії впадуть» - история о том, как отношения с любимым человеком, какими бы они ни были, оставляют на нас следы.
Напомним, появились новые подробности о клипе, в котором снялась экс-возлюбленная Хлывнюка Гоций: "Отношения с любимым...".
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