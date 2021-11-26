Артистка Ольга Сумська, якій небувалу славу принесла роль в "Роксолані", заінтригувала шанувальників кадрами з не менш відомим актором Станіславом Бокланом.

Так, 55-річна Сумська зараз знаходиться в Одесі, зірка гастролює з виставою "Майстер і Маргарита". У своїх нових "сторіз" в Instagram Ольга постала з колегою по цеху, Бокланом, що знімався в "Слузі народу", "Папіку" і "Кріпосній", передає Politeka.net.

Зірки зустрілися на вулиці, насолоджуючись моментом.

"Який прекрасний вечір!",- сказала на кадрах Сумська.

"Хороша погода, Одеса... Ми в Одесі, друзі!", - уточнив Боклан.

"Трохи прохолодно, але нам комфортно", - додала Ольга, а її товариш пояснив чому: "Бо нас гріє, що? Мистецтво".

"Боже, як я рада тебе бачити! Слухай, ну, скільки ми вже не грали разом?", - запитувала актриса.

"З "Кріпосної" не зустрічалися", - відповів їй Боклан.

"У нас всього там одна невелика сценка була, а тут може бути більше", - згадала Ольга.

"Може бути навіть...,- почав було говорити актор, але давня подруга несподівано його перебила: "Інтрижка...". "Невелика", - додав Боклан.

"Я сподіваюся..., - прошепотіла Сумська, раптово згадавши про свого чоловіка (актора Віталія Борисюка): "Боже, Вітаська, тобі вітання, цьом-цьом!"

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