Артистка Ольга Сумская, которой небывалую славу принесла роль в "Роксолане", заинтриговала поклонников кадрами с не менее известным актером Станиславом Бокланом.
Так, 55-летняя Сумская сейчас находится в Одессе, звезда гастролирует со спектаклем "Мастер и Маргарита". В своих новых "сториз" в Инстаграм Ольга предстала с коллегой по цеху, Бокланом, снимавшемся в "Слуге народа", "Папике" и "Крепостной", передает Politeka.net.
Звезды встретились на улице, наслаждаясь моментом.
"Какой прекрасный вечер!", - сказала на кадрах Сумская.
"Хорошая погода, Одесса... Мы в Одессе, друзья!", - уточнил Боклан.
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"Немного прохладно, но нам комфортно", - добавила Ольга, а ее товарищ объяснил почему: "Потому что нас греет, что? Искусство".
"Боже, как я рада тебя видеть! Слушай, ну, сколько мы уже не играли вместе?", - вопрошала актриса.
"С "Крепостной" не встречались", - ответил ей Боклан.
"У нас всего там одна небольшая сценка была, а тут может быть больше", - вспомнила Ольга.
"Может быть даже..., - начал было говорить актер, но давняя подруга неожиданно его перебила: "Интрижка...". "Небольшая", - добавил Боклан.
"Я надеюсь..., - прошептала Сумская, внезапно вспомнив о своем муже (актере Виталии Борисюке): "Боже, Витаська, тебе привет, цем-цем!"
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