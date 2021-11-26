Артистка Ольга Сумская, которой небывалую славу принесла роль в "Роксолане", заинтриговала поклонников кадрами с не менее известным актером Станиславом Бокланом.

Так, 55-летняя Сумская сейчас находится в Одессе, звезда гастролирует со спектаклем "Мастер и Маргарита". В своих новых "сториз" в Инстаграм Ольга предстала с коллегой по цеху, Бокланом, снимавшемся в "Слуге народа", "Папике" и "Крепостной", передает Politeka.net.

Звезды встретились на улице, наслаждаясь моментом.

"Какой прекрасный вечер!", - сказала на кадрах Сумская.

"Хорошая погода, Одесса... Мы в Одессе, друзья!", - уточнил Боклан.

"Немного прохладно, но нам комфортно", - добавила Ольга, а ее товарищ объяснил почему: "Потому что нас греет, что? Искусство".

"Боже, как я рада тебя видеть! Слушай, ну, сколько мы уже не играли вместе?", - вопрошала актриса.

"С "Крепостной" не встречались", - ответил ей Боклан.

"У нас всего там одна небольшая сценка была, а тут может быть больше", - вспомнила Ольга.

"Может быть даже..., - начал было говорить актер, но давняя подруга неожиданно его перебила: "Интрижка...". "Небольшая", - добавил Боклан.

"Я надеюсь..., - прошептала Сумская, внезапно вспомнив о своем муже (актере Виталии Борисюке): "Боже, Витаська, тебе привет, цем-цем!"

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