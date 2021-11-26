Відома українська співачка і головна героїня другого сезону проєкту "Холостячка" Злата Огневич спростувала чутки про свою ненатуральну зовнішність.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення у 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка".

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Злата Огневич заговорила про чутки, які чула про себе. Вона зважилася розповісти про те, чи робила пластичні операції.

"Хочу сказати, що про себе я чула багато всього. Наприклад, про те, що у мене силіконові груди, вставні зуби, вставна щелепа. Заявляю, у мене все натуральне, поки що...Як тільки це трапиться, ви першими про це дізнаєтеся", - розповіла Злата Огневич.

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