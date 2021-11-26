Известная украинская певица и главная героиня второго сезона проекта "Холостячка" Злата Огневич опровергнула слухи о своей ненатуральной внешности.

Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Злата Огневич заговорила о слухах, которые слышала про себя. Она решилась рассказать о том, делала ли пластические операции.

"Хочу сказать, что о себе я слышала много всего. Например, о том, что у меня силиконовая грудь, вставные зубы, вставная челюсть. Заявляю, у меня всё натуральное, пока что...Как только это случится, вы первыми об этом узнаете", — рассказала Злата Огневич.

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