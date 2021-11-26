На шоу "Маска"оголосили нового персона - "Пальчики", після чого українці почали гадати в Instagram, хто ховається під новим образом.

Як пише Politeka.net, шоу "Маска" - це популярне шоу в Україні. Детективами шоу стали Олег Винник, Дзідзьо, Оля Полякова, Андрій Данилко і Настя Каменських. На сторінці шоу оголосили ВІП-гостя програми, який сховався під маскою "Пальчики".

"У шостому випуску шоу маска з'явиться VIP-гість.

Яку зірку хотіли б побачити під маскою Пальчики?",- написано було під публікацією.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Щось про Козловського забули", "ніяких версій", " може Монро?", "Дайте підказку", "Юлія Саніна", "Алла Кудлай", "Маша Єфросиніна", "поки версій немає, тому що ще не бачила цю маску", " цікаве питання, враховуючи, що ні підказок ні голосу ніхто не чув. Можу запропонувати, що там моя троюрідна бабуся","Тіна Кароль".

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