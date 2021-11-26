На шоу "Маска" объявили нового персона - "Пальчики", после чего украинцы начали гадать в Инстаграм, кто прячется под новым образом.

Как пишет Politeka.net, шоу "Маска" - это популярное шоу в Украине. Детективами шоу стали Олег Винник, Дзидзьо, Оля Полякова, Андрей Данилко и Настя Каменских. На страничке шоу объявили ВИП-гостя программы, который спрятался под маской "Пальчики".

"В шестом выпуске шоу МАСКА появится VIP-гость.

Какую звезду хотели бы увидеть под маской Пальчики?", - написано было под публикацией.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Что-тот о Козловском забыли", "Никаких версий", "Может Монро?", "Дайте подсказку", "Юлия Санина", "Алла Кудлай", "Маша Ефросинина", "Пока версий нет, потому что еще не видела эту маску", "Интересный вопрос, учитывая, что ни подсказок ни голоса никто не слышал. Могу предложить, что там моя троюродная бабушка", "Тина Кароль".

Напомним, в необычной Пальчике на "Маске" разглядели известную певицу

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