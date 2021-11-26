У мережі розкрили подробиці зйомок нового сезону кулінарного шоу "Майстер Шеф", в якому позмагаються кращі учасники попередніх сезонів.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці шоу "Майстер Шеф" в Instagram опублікували миле фото суддів кулінарної програми, а в підписі до нього розкрили деталі зйомок нового сезону.

Як видно, на фотографії в студії шоу відображені судді проекту - Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська. Схоже, вони теж братимуть участь у новому сезоні, тільки не зрозуміло - в ролі суддів або учасників.

У підписі до публікації повідомили, що зйомки нового сезону вже в розпалі: "зйомка нового сезону МастерШеф у розпалі! Мільйони глядачів спостерігали за їхніми історіями успіху! Тепер вони повернуться, щоб забрати головний приз – звання "кращого з кращих". З нетерпінням чекаємо повернення найяскравіших учасників за всю історію проекту!".

У коментарях до публікації почалося бурхливе обговорення: "Шановні підписники. Хочу вам повідомити, що це не нам вирішувати хто переможе, а це вирішать професіонали", "Євген Клопотенко, Іван Міланович, Ліза Глінська, Оля Мартиновська, всі вони можуть перемогти. Але Іван тепер не займається кулінарією, на жаль", "Після того, як СТБ заявив, що МастерШеф це "гумористична програма", немає довіри до справедливості на шоу".

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