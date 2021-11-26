В сети раскрыли подробности съемок нового сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф", в котором посоревнуются лучшие участники предыдущих сезонов.

Как сообщает Politeka.net, на странице шоу "Мастер Шеф" в Instagram опубликовали милое фото судей кулинарной программы, а в подписи к нему раскрыли детали съемок нового сезона.

Как видно, на фотографии в студии шоу запечатлены судьи проекта – Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. Похоже, они тоже будут принимать участие в новом сезоне, только не понятно – в роли судей или участников.

В подписи к публикации сообщили, что съемки нового сезона уже в разгаре: "Съемка нового сезона МастерШеф в разгаре! Миллионы зрителей наблюдали за их историями успеха! Теперь они вернутся, чтобы забрать главный приз – звание "лучшего из лучших". С нетерпением ждем возвращения самых ярких участников за всю историю проекта!".

В комментариях к публикации началось бурное обсуждение: "Дорогие подписчики. Хочу вам сообщить, что это не нам решать кто победит, а это решат профессионалы", "Евгений Клопотенко, Иван Миланович, Лиза Глинская, Оля Мартыновская, все они могут победить. Но Иван теперь не занимается кулинарией, к сожалению", "После того, как СТБ заявил, что МастерШеф это "юмористическая программа", нет доверия к справедливости на шоу".

Напомним, Судьи шоу "Мастер Шеф" Ярославский и Мартыновская подогрели слухи о своем романе: "Лучшие моменты жизни".

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