Переможниця шоу» Холостяк-10", телеведуча і колишня гімнастка Даша Ульянова вирішила показати, в чому зазвичай ходить вдома, поки не треба причепурюватися для камери.

Даша веде активно свій блог з самого початку проекту. Хоча вона стала переможницею, побудувати відносини з Максом їй не вдалося. Сам чоловік вже щасливий у шлюбі з моделлю Дариною Хлистун, пара виховує маленьку дочку.

Даша ж встигла побувати в ролі телеведучої і почала активно подорожувати. Нещодавно Ульянова виконала одну між і побувала в Парижі. А вдома дівчина не нудьгує, адже активно приводить фігуру в порядок, якою завжди незадоволена.

Цього разу вона також вирішила показати, як просто і природно виглядає вдома, коли не доводиться вбиратися. У двох різних шовкових халатах і ночнушках Ульянова покрутилася перед дзеркалом, засвітивши форми без фільтрів.

Даша почала вести Instagram відразу під час проекту «Холостяк» і стала блогером після перемоги на шоу. Зараз дівчина заради фанатів навіть влаштовує різні модні фотосесії. Нещодавно вона показала відповіді на запитання фанатів.

"Минуло 1,5 року, як зустрічаємося. А заміж не кличе, що робити?"- запитує прихильниця.

Даша з гумором підмітила: "о боже, мене теж не звуть! Живіть і кайфуйте"»

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