Победительница шоу «Холостяк-10», телеведущая и бывшая гимнастка Даша Ульянова решила показать, в чем обычно ходит дома, пока не надо принаряжаться для камеры.

Даша ведет активно свой блог с самого финал проекта. Хотя она стала победительницей, построить отношения с Максом ей не удалось. Сам мужчина уже счастлив в браке с моделью Дарьей Хлистун, пара воспитывает маленькую дочь.

Даша же успела побывать в роли телеведущей и начала активно путешествовать. Недавно Ульянова исполнила одну между и побывала в Париже. А дома девушка не скучает, ведь активно приводит фигуру в порядок, которой всегда недовольна.

В этот раз она также решила показать, как просто и естественно выглядит дома, когда не приходится наряжаться. В двух разных шелковых халатах и ночнушках Ульянова покрутилась перед зеркалом, засветив формы без фильтров.

Даша начала вести Инстаграм сразу во время проекта «Холостяк» и стала блогером после победы на шоу. Сейчас девушка ради фанатов даже устраивает разные модные фотосессии. Недавно она показала ответы на вопросы фанатов.

«Прошло 1,5 года, как встречаемся. А замуж не зовет, что делать?» - спрашивает поклонница.

Даша с юмором подметила: «о боже, меня тоже не зовут! Живите и кайфуйте».

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